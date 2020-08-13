Российская вакцина от коронавируса будет производиться в Бразилии

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции будет производиться и распространяться в Бразилии. Соответствующее соглашение о производстве и дистрибуции подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана.

В фонде отметили, что другие страны Латинской Америки также заинтересованы в производстве и дистрибуции препарата. В ближайшее время российская сторона предоставит Технологическому институту штата Парана результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства.

— Мы видим большой интерес от бразильских партнёров к российскому опыту борьбы с коронавирусом, в том числе в отношении первой зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире. Бразилия является одной из пяти ключевых стран, готовых обеспечивать производство российской вакцины "Спутник V", — прокомментировал подписание соглашения гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.