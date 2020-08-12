Огненная Земля заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Губернатор аргентинской провинции Огненная Земля Густаво Мелелья сообщил о заинтересованности в российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V".
— Правительство провинции связалось с Российским фондом прямых инвестиций, группой компаний "Химрар" и посольством РФ в Аргентине, чтобы выразить интерес в участии в программе по производству и распространению вакцины "Гам-Ковид-Вак" под названием "Спутник V", — написал Мелелья в "Твиттере".
ВОЗ запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавирусаРекомендовать препарат организация сможет только после полного анализа его испытаний.
Он уточнил, что сотрудничество между странами необходимо для искоренения пандемии.
Также губернатор отметил, что вакцина, представленная Россией, позволит сформировать длительный иммунитет у граждан.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданную НИЦ имени Гамалеи. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.