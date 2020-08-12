Огненная Земля заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Губернатор аргентинской провинции Огненная Земля Густаво Мелелья сообщил о заинтересованности в российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V".

— Правительство провинции связалось с Российским фондом прямых инвестиций, группой компаний "Химрар" и посольством РФ в Аргентине, чтобы выразить интерес в участии в программе по производству и распространению вакцины "Гам-Ковид-Вак" под названием "Спутник V", — написал Мелелья в "Твиттере".

Он уточнил, что сотрудничество между странами необходимо для искоренения пандемии.

Также губернатор отметил, что вакцина, представленная Россией, позволит сформировать длительный иммунитет у граждан.