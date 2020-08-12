Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на CoViD-19

Он планировал посетить Дальний Восток, но теперь поездку пришлось отложить.

198
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил его помощник Тимур Чернышёв.

Юрий Трутнев перед поездкой [на Дальний Восток] сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат, — цитирует Чернышёва ТАСС.

Глава Минздрава заявил о готовности получить прививку от коронавируса

По его словам, вакцина будет доступна уже в августе.

По словам помощника, поездка пока откладывается.

Ранее Минздрав сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель.

Выбор редакции

Loading...