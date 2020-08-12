Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на CoViD-19

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил его помощник Тимур Чернышёв.
— Юрий Трутнев перед поездкой [на Дальний Восток] сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат, — цитирует Чернышёва ТАСС.
Глава Минздрава заявил о готовности получить прививку от коронавирусаПо его словам, вакцина будет доступна уже в августе.
По словам помощника, поездка пока откладывается.
Ранее Минздрав сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель.