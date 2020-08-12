Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Уровень кальция в крови может быть маркером онкологического заболевания. Такое заявление сделал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

— Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желёз, либо онкология, — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Как пояснил врач, в первом случае стоит обратить внимание на значения — умеренными считаются до 13 моль на литр. В случае развития онкологического заболевания будут более высокие показатели. Но не обязательно такие значения означают появление рака. Чтобы отбросить сомнения, надо будет сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

— Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D, — подытожил врач.