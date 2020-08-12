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Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Известный врач призвал не паниковать даже в случае выявления аномалии, а рекомендовал сдать анализ на гормоны паращитовидной железы.

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Главврач Городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уровень кальция в крови может быть маркером онкологического заболевания. Такое заявление сделал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желёз, либо онкология, — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Как пояснил врач, в первом случае стоит обратить внимание на значения — умеренными считаются до 13 моль на литр. В случае развития онкологического заболевания будут более высокие показатели. Но не обязательно такие значения означают появление рака. Чтобы отбросить сомнения, надо будет сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D, — подытожил врач.

Доктор Мясников рассказал, как побороть зависимость от лекарств

Он убеждён, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, ненужные.

Напомним, ранее другой известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск рака на 80 процентов.

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