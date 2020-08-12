Это самое, Москва типа не лидер. Составлен рейтинг городов по употреблению слов-паразитов

Москва заняла 12-е место в рейтинге российских городов, жители которых чаще всего употребляют различные слова-паразиты. Согласно результатам исследования Zoom Market, чаще других бессмысленные слова и выражения проскакивают в речи у жителей Краснодара.

В десятку лидеров также попали Липецк, Челябинск, Брянск, Саратов, Омск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь и Екатеринбург. Эксперты объяснили, что употребляются слова-паразиты для более связной речи и заполнения пауз. При этом их использование не всегда говорит о недостатке интеллекта, а во многом зависит от среды и круга общения.

— Самыми популярными словами-паразитами в России стали: "блин" (и производные), "типа", "как бы", "короче", "на фиг" (и производные), "ну" и "это самое", — уточнили аналитики.