Недоеденный суп-убийца, повсюду грязь. Лайф публикует жуткие фото из дома, где отец отравил детей грибами

Фото © LiFE
Лайф узнал подробности о семье, глава которой приготовил для детей смертельно опасный суп из собранных им же грибов. Его шестилетняя дочь не пережила сильнейшего отравления. Он и сын попали в больницу. За их жизнь борются врачи.
Фото © LiFE
Оказалось, семья переехала в деревню Даутово совсем недавно, в июле этого года. Жильё предоставило государство. Близких там у них не было. Прежде мужчина с супругой и детьми жили в Магнитогорске. Жена Мария скончалась в мае этого года от левожелудочковой недостаточности. Булат ухаживал за детьми как мог.
Отец выложил селфи, где улыбается вместе с детьми, а через несколько часов убил их и себяТе, кто хорошо знал мужчину, не могут поверить в произошедшее.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, с семейными обязанностями мужчина не справлялся. Жили в грязи. Очевидно, что в квартире давно никто не делал уборку. Мусор разбросан вперемешку с одеждой, посуда и раковина грязные. На фото есть и тот самый суп-убийца, которым накормил своих чад глава семейства.
Фото © LiFE
Напомним, мужчина собрал грибы на окраине населённого пункта. Не разобравшись, безопасны ли они, он приготовил ужин. Поел сам и накормил детей. Ночью мужчину и его сына госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Дочь мужчины умерла до приезда скорой.