Недоеденный суп-убийца, повсюду грязь. Лайф публикует жуткие фото из дома, где отец отравил детей грибами

Фото © LiFE

Лайф узнал подробности о семье, глава которой приготовил для детей смертельно опасный суп из собранных им же грибов. Его шестилетняя дочь не пережила сильнейшего отравления. Он и сын попали в больницу. За их жизнь борются врачи.

Фото © LiFE

Оказалось, семья переехала в деревню Даутово совсем недавно, в июле этого года. Жильё предоставило государство. Близких там у них не было. Прежде мужчина с супругой и детьми жили в Магнитогорске. Жена Мария скончалась в мае этого года от левожелудочковой недостаточности. Булат ухаживал за детьми как мог.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, с семейными обязанностями мужчина не справлялся. Жили в грязи. Очевидно, что в квартире давно никто не делал уборку. Мусор разбросан вперемешку с одеждой, посуда и раковина грязные. На фото есть и тот самый суп-убийца, которым накормил своих чад глава семейства.

Фото © LiFE