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Политолог: В Белоруссии есть наказание за захват власти, в том числе смертная казнь

По мнению эксперта, действующий белорусский президент опасается, что оппозиция применит к нему высшую меру, если встанет у руля.

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Фото © Пресс-служба Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил возможность разрулить ситуацию с митингами мирным путём и теперь всерьёз опасается за своё будущее. Такое мнение в беседе с порталом URA.ru высказал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры, было упущено. Он провёл ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживает, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля, — рассуждает политолог.

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Он добавил, что из этих соображений у Лукашенко остаётся только два варианта: либо сесть в самолёт и "улететь в неизвестном направлении", либо до последнего использовать все подконтрольные ему силы.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В некоторых городах республики они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.

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По словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая решила подать жалобу в ЦИК с требованием признать выборы недействительными. Таким образом, с итогами плебисцита выразили несогласие все кандидаты, кроме победившего Лукашенко.

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