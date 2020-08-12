Политолог: В Белоруссии есть наказание за захват власти, в том числе смертная казнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил возможность разрулить ситуацию с митингами мирным путём и теперь всерьёз опасается за своё будущее. Такое мнение в беседе с порталом URA.ru высказал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

— Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры, было упущено. Он провёл ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживает, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля, — рассуждает политолог.

Он добавил, что из этих соображений у Лукашенко остаётся только два варианта: либо сесть в самолёт и "улететь в неизвестном направлении", либо до последнего использовать все подконтрольные ему силы.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В некоторых городах республики они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.