На суде огласили жуткие подробности обнаружения головы в квартире доцента Соколова

В Октябрьском суде Петербурга сегодня, 12 августа, состоялось очередное слушание по уголовному делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей 24-летней возлюбленной Анастасии Ещенко. На заседании прокурор зачитала список находок в квартире доцента-расчленителя и озвучила подробности обнаружения головы убитой девушки.

Как пишет МК, на рабочем столе в комнате № 1 следователи нашли и изъяли два мобильных телефона, системный блок, два ноутбука. Самое страшное предстояло обнаружить оперативникам в третьей комнате. Там нашли удостоверение, студенческий билет СПбГУ на имя Анастасии Ещенко и "пакет IKEA, в котором находится чёрный пакет, обмотанный лентой, в котором находится голова человека".

— Голова завёрнута в пакет, который обмотан липкой лентой. Пакет открывается ножницами, из него извлекается голова женщины, обёрнутая в полиэтиленовый пакет, на ней следы крови. Волосы тёмного коричневого цвета около 25–30 сантиметров, голова обмотана ещё на 4–5 оборотов лентой, ещё следы крови, — зачитывала с долгими паузами прокурор.

В материалах дела также сообщается, что на голове девушки обнаружили кровяные подтёки и следы от удара твёрдым предметом. В черепе нашли отверстия от выстрела из малокалиберной винтовки. Обрез с патронами был спрятан в шкафу.