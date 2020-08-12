Муж может быть невиновен. Названы первые версии по делу о пробитой голове певицы Легкоступовой

Следователи предварительно исключили версию об избиении певицы Валентины Легкоступовой, которая ранее была госпитализирована с тяжёлой травмой головы. Оперативники не нашли подтверждений, что её супруг яхтсмен Юрий Фирсов может быть причастен к её травмированию, сообщает Пятый канал .

После свадьбы начали злоупотреблять спиртным. Сын певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семье По словам молодого человека, отчим пытался оградить его от общения с матерью, угрожал ножом и выбивал дверь в доме.

Напомним, исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходили на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.