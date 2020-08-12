Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что инициатива исходила от азербайджанской стороны.
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса. Кроме того, обсуждались актуальные темы повестки дня и был подтверждён позитивный настрой взаимодействия двух государств.
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусаОна подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться будет на двух площадках.
Главы государств также обсудили обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана в июле этого года. Российская сторона заявила о недопустимости эскалации напряжённости.
Ранее Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону масштабные акции протеста и столкновения силовиков с митингующими в Белоруссии.