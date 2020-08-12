"Мусорный флешмоб". В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

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В Сети появилась серия видеороликов, на которых люди, представляющиеся бывшими и действующими белорусскими спецназовцами, выбрасывают форму и удостоверения в мусорку, пишут заявления на увольнение и переходят на сторону народа.

— Пацаны, это уже позор. Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей. Боевого братства спецназа больше нет! Мне вдвойне стыдно, что я храню форму как память о той клятве, которую я дал своему народу, — говорят люди на видео.

Также они призывают прекратить избиения и задержания демонстрантов.