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"Мусорный флешмоб". В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Они призывают прекратить избиения и задержания протестующих.

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Видео © Соцсети

В Сети появилась серия видеороликов, на которых люди, представляющиеся бывшими и действующими белорусскими спецназовцами, выбрасывают форму и удостоверения в мусорку, пишут заявления на увольнение и переходят на сторону народа.

Пацаны, это уже позор. Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей. Боевого братства спецназа больше нет! Мне вдвойне стыдно, что я храню форму как память о той клятве, которую я дал своему народу, говорят люди на видео.

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Участницы митинга потребовали остановить насилие и пересчитать голоса на выборах президента.

Также они призывают прекратить избиения и задержания демонстрантов.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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