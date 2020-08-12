В Белоруссии опять попытались задавить милиционера — видео

В белорусском городе Барановичи был совершён наезд на милиционера. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Отмечается, что виновник ДТП, управлявший автомобилем Great Wall Hover, покинул место происшествия. Сотрудники ГАИ начали его преследование, но мужчина не реагировал на призывы остановиться. Тогда гаишники прострелили ему колесо.

Водитель бросил автомобиль и скрылся. Ведётся его розыск. Милиционер госпитализирован.

Ранее в Белоруссии уже предпринимались попытки задавить правоохранителей. Два случая были зафиксированы в Минске, в первом объектом нападения стал один милиционер, во втором — сразу группа.