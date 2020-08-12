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В Минске задержали украинских и польских журналистов

Ранее глава МВД Белоруссии поручал не трогать представителей СМИ.

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В Минске двух журналистов с Украины Константина Реутского и Евгения Васильева задержали работники ГАИ. Сотрудники СМИ не выходят на связь, сообщает портал tut.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

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Судя по стянутым силам, акции протеста вновь будут жёстко подавляться.

В Сеть попало видео их задержания. На кадрах видно, что одному мужчине заламывают руки, надевают наручники и куда-то уводят. В Посольстве Украины в Белоруссии на звонки коллег задержанных не отвечают.

Также в БАЖ рассказали о задержании польских журналистов — Любови Луниу и Змитере Солтане. А их соотечественник и коллега Витольд Добровольский перестал выходить на связь после президентских выборов 9 августа. Об этом уже сообщает Союз польских журналистов (СПЖ).

Ранее Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал милиционерам не трогать журналистов, освещающих массовые протесты в стране. Он взял под личный контроль ситуацию с задержанием корреспондентов.

Как уже сообщал Лайф, во время ночных беспорядков в Минске силовики задержали несколько российских журналистов: основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.

Почти все они уже вернулись в Россию и рассказали, как их задерживали белорусские силовики и каково им пришлось в камере центра изоляции правонарушителей.

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