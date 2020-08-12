В белорусском Гродно буквально отбили мужчину у милиции. К вечеру на улицы выходит ОМОН

Очередной инцидент попал на видео в белорусском городе Гродно. Если накануне там силовики атаковали машину с маленьким ребёнком в салоне, то теперь им самим досталось. Вся улица встала на сторону мужчины, которого попытались задержать милиционеры. Молодого человека буквально отбили у них.
"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутриПо словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.
На кадрах видно, что силовики задерживают мужчину и заводят в служебную машину. Через несколько секунд он резко открывает дверь и пытается сбежать. Его догоняют и начинают избивать. На помощь приходит один из участников митинга. Он отталкивает силовика от задержанного. Затем начинается массовая драка, причём в ней участвуют даже женщины. Победа остаётся за жителями города.
Другой пользователь Сети опубликовал видео, как группа сотрудников ОМОНа поджидает протестующих и начинает погоню за ними. Судя по видео из соцсетей, силовики вечером вновь готовы дать жёсткий ответ на акции протеста.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. Масштабные митинги, столкновения с милицией продолжаются уже несколько дней. Правоохранительные органы проявляют жестокость по отношению к людям на улицах.