В белорусском Гродно буквально отбили мужчину у милиции. К вечеру на улицы выходит ОМОН

Очередной инцидент попал на видео в белорусском городе Гродно. Если накануне там силовики атаковали машину с маленьким ребёнком в салоне, то теперь им самим досталось. Вся улица встала на сторону мужчины, которого попытались задержать милиционеры. Молодого человека буквально отбили у них.

На кадрах видно, что силовики задерживают мужчину и заводят в служебную машину. Через несколько секунд он резко открывает дверь и пытается сбежать. Его догоняют и начинают избивать. На помощь приходит один из участников митинга. Он отталкивает силовика от задержанного. Затем начинается массовая драка, причём в ней участвуют даже женщины. Победа остаётся за жителями города.

Другой пользователь Сети опубликовал видео, как группа сотрудников ОМОНа поджидает протестующих и начинает погоню за ними. Судя по видео из соцсетей, силовики вечером вновь готовы дать жёсткий ответ на акции протеста.