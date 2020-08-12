"Пожалуйста, услышьте". Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала прекратить насилие над гражданами Белоруссии.
— Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОНа, остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах, — написала спортсменка в "Инстаграме".
Она добавила, что любит родную страну, и отметила, что любой конфликт можно решить мирным путём.
— Пожалуйста, услышьте, — обратилась Домрачева.
"Белоруссия сползает в пучину хаоса". Порошенко и Яценюк призвали Лукашенко провести новые выборыОба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.
Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.