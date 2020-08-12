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"Пожалуйста, услышьте". Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии

Спортсменка отметила, что любит мирную родную страну.

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Дарья Домрачева. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала прекратить насилие над гражданами Белоруссии.

Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОНа, остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах, — написала спортсменка в "Инстаграме".

Она добавила, что любит родную страну, и отметила, что любой конфликт можно решить мирным путём.

Пожалуйста, услышьте, — обратилась Домрачева.

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Оба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.

Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.

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