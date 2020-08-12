Психиатр объяснил, чем отличается нормальная лень от признаков тяжёлого заболевания

В большей или меньшей степени лень является признаком характера любого человека. Но иногда она может быть признаком болезни, рассказал психиатр-психоаналитик Павел Качалов.

— Есть лень нормальная, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы, которую им либо предлагают другие люди, либо же они сами по привычке взваливают на свои плечи. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность, — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что, например, исследователи языков на примере лингвистического анализа видят, что человек — существо ленивое, ему не хочется произносить сложные звуки, поэтому со временем они упрощаются.

Врач подчеркнул, что патологическим является нежелание делать даже необходимые вещи. В таком случае это может быть признаком развития депрессии.

Психиатр напомнил, что при таком положении вещей важно обратиться к врачу, который подберёт антидепрессанты. Сейчас их появилось достаточно большое количество, и заболевание успешно лечится при грамотной терапии.