Россия попала в десятку самых привлекательных стран винного рынка

Винный рынок России попал в топ-10 самых привлекательных в мире. Об этом говорится в ежегодном отчёте Global Compass, который опубликовало агентство Wine Intelligence.

За год Россия поднялась сразу на 23 позиции, что, как отмечается, происходит нечасто. В основном этому поспособствовали молодые жители страны, которые любят много путешествовать и предпочитают вино водке.

Как сказано в отчёте, с 2015 года потребление вина в России в среднем каждый год увеличивается более чем на 13%. Также растёт и средняя цена каждой купленной бутылки.

Аналитики утверждают, что потребление вина в стране перестало быть преференцией "богатой элиты" и ушло далеко за пределы Москвы.

Позитивно отразился на винной отрасли и федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне.