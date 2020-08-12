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Россия попала в десятку самых привлекательных стран винного рынка

Аналитики считают, что употребление вина в стране перестало быть преференцией "богатой элиты".

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Винный рынок России попал в топ-10 самых привлекательных в мире. Об этом говорится в ежегодном отчёте Global Compass, который опубликовало агентство Wine Intelligence.

За год Россия поднялась сразу на 23 позиции, что, как отмечается, происходит нечасто. В основном этому поспособствовали молодые жители страны, которые любят много путешествовать и предпочитают вино водке.

Как сказано в отчёте, с 2015 года потребление вина в России в среднем каждый год увеличивается более чем на 13%. Также растёт и средняя цена каждой купленной бутылки.

Учёные выяснили, что вино, фисташки и какао облегчают течение коронавируса

Также положительное влияние оказывают черника, клюква и виноград.

Аналитики утверждают, что потребление вина в стране перестало быть преференцией "богатой элиты" и ушло далеко за пределы Москвы.

Позитивно отразился на винной отрасли и федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне.

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