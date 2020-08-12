"Давай рассказывай правду". В Минске задержали двух изготовителей коктейлей Молотова — видео

В Минске сотрудники ОМОНа задержали двух изготовителей "коктейлей Молотова". Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По её словам, при осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) были обнаружены десятилитровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные признались, что прочитали в одном из телеграм-каналов рецепт "коктейля Молотова" и решили изготовить его, чтобы использовать против силовиков на протестах.

— На ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН, — рассказала пресс-секретарь.

Молодых людей доставили во Фрунзенское РУВД Минска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что один из задержанных работает на стройке, а второй безработный.