В спальных районах Минска началась стрельба — видео

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В минских микрорайонах Шабаны и Серебрянка началась стрельба, в темноте также слышны взрывы.
Силовики продолжают задерживать протестующих, они догоняют демонстрантов и валят их на землю.
Побоище в Малиновке. Жители минского микрорайона сняли на видео жестокое задержание протестующихСиловики стреляли по окнам домов, если видели, что жильцы снимают происходящее на камеры.
— Они вчетвером на одного, боже. Там целая куча просто их, — комментирует кадры очевидица.
Также пользователи сообщают, что в районе Уручье милиция перекрыла вход в метро, а на Каменной Горке митингующих обстреляли резиновыми пулями.
Напомним, третья ночь протестов в Белоруссии ознаменовалась более решительными действиями силовиков, а протесты из центра переместились в спальные районы. Акции протеста в городах республики продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.