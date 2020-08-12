В спальных районах Минска началась стрельба — видео

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В минских микрорайонах Шабаны и Серебрянка началась стрельба, в темноте также слышны взрывы.

Силовики продолжают задерживать протестующих, они догоняют демонстрантов и валят их на землю.

— Они вчетвером на одного, боже. Там целая куча просто их, — комментирует кадры очевидица.

Также пользователи сообщают, что в районе Уручье милиция перекрыла вход в метро, а на Каменной Горке митингующих обстреляли резиновыми пулями.