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В спальных районах Минска началась стрельба — видео

Силовики продолжают задерживать демонстрантов.

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Видео © Соцсети

В минских микрорайонах Шабаны и Серебрянка началась стрельба, в темноте также слышны взрывы.

Силовики продолжают задерживать протестующих, они догоняют демонстрантов и валят их на землю.

Побоище в Малиновке. Жители минского микрорайона сняли на видео жестокое задержание протестующих

Силовики стреляли по окнам домов, если видели, что жильцы снимают происходящее на камеры.

Они вчетвером на одного, боже. Там целая куча просто их, — комментирует кадры очевидица.

Также пользователи сообщают, что в районе Уручье милиция перекрыла вход в метро, а на Каменной Горке митингующих обстреляли резиновыми пулями.

Напомним, третья ночь протестов в Белоруссии ознаменовалась более решительными действиями силовиков, а протесты из центра переместились в спальные районы. Акции протеста в городах республики продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.

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