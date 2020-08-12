В Сети белорусы призвали протестующих не провоцировать силовиков — видео

Видео © Instagram / chrenicovich

Некоторые жители Белоруссии не поддержали протесты после президентских выборов и призвали демонстрантов не провоцировать силовиков.

Пользователь с ником chrenicovich опубликовала в "Инстаграме" видео с подписью "Не провоцируйте сами". На кадрах несколько молодых людей перегораживают проезжую часть баррикадами из подручных средств, а ОМОН убирает их.

В настоящее время демонстранты собрались на Каменной Горке в Минске, народ скандирует "Живе Беларусь!".