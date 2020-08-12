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В Сети белорусы призвали протестующих не провоцировать силовиков — видео

На кадрах видно, что демонстранты перегораживают проезжую часть, а ОМОН разбирает баррикады.

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Видео © Instagram / chrenicovich

Некоторые жители Белоруссии не поддержали протесты после президентских выборов и призвали демонстрантов не провоцировать силовиков.

Пользователь с ником chrenicovich опубликовала в "Инстаграме" видео с подписью "Не провоцируйте сами". На кадрах несколько молодых людей перегораживают проезжую часть баррикадами из подручных средств, а ОМОН убирает их.

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При этом акция в центре города проходит беспрепятственно — милиция не трогает протестующих.

В настоящее время демонстранты собрались на Каменной Горке в Минске, народ скандирует "Живе Беларусь!".

Акции протеста в городах республики продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.

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