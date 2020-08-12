В Сети белорусы призвали протестующих не провоцировать силовиков — видео

Видео © Instagram / chrenicovich
Некоторые жители Белоруссии не поддержали протесты после президентских выборов и призвали демонстрантов не провоцировать силовиков.
Пользователь с ником chrenicovich опубликовала в "Инстаграме" видео с подписью "Не провоцируйте сами". На кадрах несколько молодых людей перегораживают проезжую часть баррикадами из подручных средств, а ОМОН убирает их.
В Минске снова слышны взрывы — видеоПри этом акция в центре города проходит беспрепятственно — милиция не трогает протестующих.
В настоящее время демонстранты собрались на Каменной Горке в Минске, народ скандирует "Живе Беларусь!".
Акции протеста в городах республики продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.