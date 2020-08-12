Жители Минска поддержали протестующих акцией "Огни солидарности" — видео

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Жители Минска провели акцию "Огни солидарности" в поддержку протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии.
На кадрах можно заметить, что люди в домах подсвечивают окна, кричат и свистят с балконов. Многие для увеличения шума используют подручные средства.
"Мусорный флешмоб". В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназаОни призывают прекратить избиения и задержания протестующих.
Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.