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Жители Минска поддержали протестующих акцией "Огни солидарности" — видео

Для усиления шума многие использовали подручные средства.

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Видео © TUT.BY

Жители Минска провели акцию "Огни солидарности" в поддержку протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии.

На кадрах можно заметить, что люди в домах подсвечивают окна, кричат и свистят с балконов. Многие для увеличения шума используют подручные средства.

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Они призывают прекратить избиения и задержания протестующих.

Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.

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