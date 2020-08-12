Жители Минска поддержали протестующих акцией "Огни солидарности" — видео

Жители Минска провели акцию "Огни солидарности" в поддержку протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии.

На кадрах можно заметить, что люди в домах подсвечивают окна, кричат и свистят с балконов. Многие для увеличения шума используют подручные средства.