Белорусский СК подтвердил смерть жителя Гомеля, арестованного за участие в протестах

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту гибели 25-летнего мужчины, арестованного в Гомеле за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главу отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.

Отмечается, что мужчина был задержан 9 августа. Впоследствии его арестовали на десять суток. Когда демонстранта направили к месту отбывания наказания, ему резко стало плохо. Гомельчанина доставили в больницу, где он позже скончался.

Видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.