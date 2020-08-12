Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусский СК подтвердил смерть жителя Гомеля, арестованного за участие в протестах

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

972

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту гибели 25-летнего мужчины, арестованного в Гомеле за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главу отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.

Отмечается, что мужчина был задержан 9 августа. Впоследствии его арестовали на десять суток. Когда демонстранта направили к месту отбывания наказания, ему резко стало плохо. Гомельчанина доставили в больницу, где он позже скончался.

Видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

МВД Белоруссии подтвердило, что во время протестов в Бресте милиция открывала огонь на поражение

В ведомстве заявили, что группа агрессивно настроенных граждан с арматурой напала на правоохранителей.

Напомним, ранее о смерти активиста сообщили белорусские СМИ. Утверждалось, что он не участвовал в акции, а был задержан, когда ехал к девушке.

Выбор редакции

Loading...