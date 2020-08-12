С разбегу ногой в спину. Момент жёсткого задержания протестующего в Новополоцке попал на видео

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В белорусском городе Новополоцке ОМОН жёстко задержал демонстранта на улице. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что протестующий сам подходит к силовикам, встаёт на колени и закладывает руки за спину. Однако сзади к нему подбегает омоновец и сильно бьёт ногой по спине. Следом с криками "Лежать!" следует множество ударов дубинкой.
Наблюдающие за действиями сотрудников силовых структур пытаются образумить их, отмечая, что человек без оружия. В конце милиционеров называют зверями.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты — видеоВероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.