"Убирайся, пока не поздно!" Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко подать в отставку.

— Убирайся, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи, — обратилась она к белорусскому лидеру в интервью "Радио Свобода".

Алексиевич уверена, что власть "объявила войну своему народу". Она осудила силовые действия ОМОНа и отметила, что люди выходили на мирные акции, поскольку никому не нужны кровь и "майдан".

По мнению писательницы, белорусы абсолютно уверены в том, что на выборах победила Светлана Тихановская, а Лукашенко уже не защищают и не любят так, как раньше.

Тем не менее Алексиевич заявила, что не готова возглавить протестное движение вместо Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, у неё нет моральных и физических сил, чтобы быть посредником в диалоге с властями.