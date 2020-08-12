Полиция задержала около 10 человек во время акции у Посольства Белоруссии в Москве

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Возле Посольства Белоруссии в Москве на Маросейке завершилась акция в поддержку демонстрантов, недовольных итогами президентских выборов в стране. Было задержано около десяти человек, сообщает ТАСС.

Люди начали собираться ещё днём, до 20:00 они свободно вставали с плакатами в массовые пикеты. Несколько активистов из организации НОД призывали вернуть СССР и пели советские песни, однако инициатива не встретила одобрения. Собравшиеся назвали их провокаторами и попытались перекричать при помощи политических лозунгов.

После восьми часов вечера полиция начала оттеснять участников акции от посольства и задерживать некоторых из них. Тем не менее многие возвращались обратно, правоохранителям пришлось расчищать улицу около десяти раз. Один из участников выпустил в другого струю из перцового баллончика после того, как попросил не снимать его лицо на камеру. Товарищ помог пострадавшему промыть глаза, однако через некоторое время сам был задержан за нецензурную брань.

После 23:00 полицейские начали снимать с забора храма напротив дипмиссии цветы и листовки, коммунальные службы затем выбросили их в мусорные контейнеры. В настоящее время на месте проведения акции почти никого не осталось, всего в ней приняло участие около 400 человек.