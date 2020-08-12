Военкор Пегов собирается пройти медобследование после "жёстких минских приключений"

Военный корреспондент Семён Пегов, освобождённый после задержания на протестах в Белоруссии, планирует пройти медобследование, но для начала хочет отдохнуть и как следует выспаться.
— Он действительно планировал отправиться на медицинское обследование, но решил сначала отдохнуть и выспаться после жёстких минских приключений. Согласитесь, крепкий сон — это именно то, что ему сейчас нужнее всего, — говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo, основателем которого является журналист.
Военкор Семён Пегов рассказал, как его оглушили на акции протеста в Минске. Очнулся уже в автозакеПришёл в сознание журналист в окружении серьёзных ребят. По его мнению, это были бойцы "Альфы" или "Алмаза".
Неравнодушных призвали не беспокоиться и заверили, что с Пеговым всё в порядке.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, ранее во время ночных беспорядков в Белоруссии избили и задержали нескольких российских журналистов. Лайф публиковал видео, как военкора Семёна Пегова без сознания тащат в автозак за руки. После освобождения он рассказал, что во время освещения протестов в него чем-то швырнули, "потом он шишку на голове нащупал".