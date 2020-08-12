Военкор Пегов собирается пройти медобследование после "жёстких минских приключений"

Военный корреспондент Семён Пегов, освобождённый после задержания на протестах в Белоруссии, планирует пройти медобследование, но для начала хочет отдохнуть и как следует выспаться.

— Он действительно планировал отправиться на медицинское обследование, но решил сначала отдохнуть и выспаться после жёстких минских приключений. Согласитесь, крепкий сон — это именно то, что ему сейчас нужнее всего, — говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo, основателем которого является журналист.

Неравнодушных призвали не беспокоиться и заверили, что с Пеговым всё в порядке.