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Военкор Пегов собирается пройти медобследование после "жёстких минских приключений"

Переживающих за здоровье журналиста призвали не волноваться и заверили, что с ним всё в порядке.

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Фото © Instagram / war_gonzo

Военный корреспондент Семён Пегов, освобождённый после задержания на протестах в Белоруссии, планирует пройти медобследование, но для начала хочет отдохнуть и как следует выспаться.

Он действительно планировал отправиться на медицинское обследование, но решил сначала отдохнуть и выспаться после жёстких минских приключений. Согласитесь, крепкий сон — это именно то, что ему сейчас нужнее всего, говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo, основателем которого является журналист.

Военкор Семён Пегов рассказал, как его оглушили на акции протеста в Минске. Очнулся уже в автозаке

Пришёл в сознание журналист в окружении серьёзных ребят. По его мнению, это были бойцы "Альфы" или "Алмаза".

Неравнодушных призвали не беспокоиться и заверили, что с Пеговым всё в порядке.

Напомним, ранее во время ночных беспорядков в Белоруссии избили и задержали нескольких российских журналистов. Лайф публиковал видео, как военкора Семёна Пегова без сознания тащат в автозак за руки. После освобождения он рассказал, что во время освещения протестов в него чем-то швырнули, "потом он шишку на голове нащупал".

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