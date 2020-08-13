Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Министр по развитию Дальнего Востока рассказал Лайфу о состоянии вице-премьера Трутнева, у которого нашли коронавирус

Сам Александр Козлов также протестировался на инфекцию.

53

Видео © LIFE

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал Лайфу о состоянии здоровья вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, у которого накануне был обнаружен коронавирус.

Юрий Петрович себя чувствует хорошо, мы с ним вчера буквально разговаривали, — сказал Козлов.

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на CoViD-19

Он планировал посетить Дальний Восток, но теперь поездку пришлось отложить.

Он добавил, что сам тоже сдал тест на CoViD-19 сегодня с утра, и он показал отрицательный результат.

Ранее глава Минздрава заявил о готовности получить прививку от коронавируса.

Выбор редакции

Loading...