Министр по развитию Дальнего Востока рассказал Лайфу о состоянии вице-премьера Трутнева, у которого нашли коронавирус

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал Лайфу о состоянии здоровья вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, у которого накануне был обнаружен коронавирус.

— Юрий Петрович себя чувствует хорошо, мы с ним вчера буквально разговаривали, — сказал Козлов.

Он добавил, что сам тоже сдал тест на CoViD-19 сегодня с утра, и он показал отрицательный результат.