"Симптомы написаны на лице". Врачи назвали признаки приближающейся смерти

Врачи назвали признаки, по которым можно понять, что человек находится на грани жизни и смерти. При их появлении следует немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить летальный исход.

Кардиолог Анатолий Трифонов отметил, что наиболее ярко выражены симптомы сосудистых заболеваний. Человек ощущает одышку, внезапные приступы страха, его лицо может побелеть или покраснеть, больной часто теряет сознание, его зрачки расширяются.

— Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице. Если, скажем, речь идёт о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода, — пояснил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор также добавил, что ярко выраженными являются признаки сердечной недостаточности. У пациента синеет кожа, холодеют конечности, может пойти пена изо рта. В этом случае смерть может наступить в течение полутора-двух часов.

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, что внезапное наступление летального исхода без объективных причин встречается у младенцев и даже так и называется — "смерть в колыбели".

— Действительно, встречается такое явление, как синдром внезапной смерти. Она может наступить от остановки дыхания у ребёнка. Такое явление происходит в младенчестве, как правило, у детей до одного года, — сказал специалист.

Он добавил, что у взрослых людей скоропостижный летальный исход наступает обычно вследствие болезней, таких как тромбоэмболия, анафилактический шок, сердечно-сосудистые заболевания.