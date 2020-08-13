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Эксперт объяснил, почему режим инкогнито не обезопасит при посещении нежелательных сайтов

Эта функция подходит при использовании чужого или общественного ПК.

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Режим инкогнито не является гарантией безопасности при посещении запрещённых или нежелательных сайтов. Об этом рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.

Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других, — объяснил он агентству "Прайм".

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В первую очередь он советует не лениться и узнать, куда ведёт длинная ссылка.

По словам эксперта, функция "инкогнито" будет полезной при использовании чужого или общественного компьютера. Она позволит не сохранять историю посещений и автозаполнений.

А вот полную или даже частичную анонимность этот режим не даст. Для подобных задач необходимо использовать прокси или VPN-сервисы, а также onion- и i2p-сети.

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