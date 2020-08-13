Эксперт объяснил, почему режим инкогнито не обезопасит при посещении нежелательных сайтов

Режим инкогнито не является гарантией безопасности при посещении запрещённых или нежелательных сайтов. Об этом рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.

— Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других, — объяснил он агентству "Прайм".

По словам эксперта, функция "инкогнито" будет полезной при использовании чужого или общественного компьютера. Она позволит не сохранять историю посещений и автозаполнений.

А вот полную или даже частичную анонимность этот режим не даст. Для подобных задач необходимо использовать прокси или VPN-сервисы, а также onion- и i2p-сети.