ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2020, 00:25

ПСЖ благодаря чудо-камбэку обыграл "Аталанту" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото © Twitter / Paris Saint-Germain

Фото © Twitter / Paris Saint-Germain

Соперником парижан станет либо "РБ Лейпциг", либо "Атлетико".

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл итальянскую "Аталанту" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробился в полуфинал. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил экс-полузащитник "Спартака" Марио Пашалич. Он поразил ворота голкипера парижан Кейлора Наваса на 27-й минуте.

И дубль Роналду не помог! "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов
И дубль Роналду не помог! "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов

Во втором тайме ПСЖ владел большим преимуществом и активно бил по воротам соперника, однако никак не мог пробить вратаря Марко Спортьелло. Сравнять счёт парижанам удалось лишь на последней минуте — с передачи Неймара отличился Маркиньос.

Дело шло к овертайму, однако ПСЖ всё же удалось оформить победу в основное время. Автором решающего гола стал Эрик Шупо-Мотинг.

Теперь французский клуб будет ждать в полуфинале победителя встречи "РБ Лейпцига" и "Атлетико", которая пройдёт 13 августа.

Последний раз парижане играли в полуфинале самого престижного клубного турнира в 1995 году. Тогда они по итогам двух игр уступили "Милану".

Ранее "Реал" после двух чудовищных ошибок своего игрока вылетел из Лиги чемпионов.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • ФК Аталанта
  • Лига чемпионов
  • В мире
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar