ПСЖ благодаря чудо-камбэку обыграл "Аталанту" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Соперником парижан станет либо "РБ Лейпциг", либо "Атлетико".

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл итальянскую "Аталанту" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробился в полуфинал. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил экс-полузащитник "Спартака" Марио Пашалич. Он поразил ворота голкипера парижан Кейлора Наваса на 27-й минуте.

Во втором тайме ПСЖ владел большим преимуществом и активно бил по воротам соперника, однако никак не мог пробить вратаря Марко Спортьелло. Сравнять счёт парижанам удалось лишь на последней минуте — с передачи Неймара отличился Маркиньос.

Дело шло к овертайму, однако ПСЖ всё же удалось оформить победу в основное время. Автором решающего гола стал Эрик Шупо-Мотинг.

Теперь французский клуб будет ждать в полуфинале победителя встречи "РБ Лейпцига" и "Атлетико", которая пройдёт 13 августа.

Последний раз парижане играли в полуфинале самого престижного клубного турнира в 1995 году. Тогда они по итогам двух игр уступили "Милану".