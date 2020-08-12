"Футбол — это эмоции". Рэпер Баста оправдал избившего судью Романа Широкова

Рэпер Баста, который является владельцем футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", прокомментировал нападение хавбека Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время товарищеского матча. Музыкант считает странным решение судьи обратиться в полицию.
– То, что Широков допустил на поле — ну всякое бывает, это мужская игра. Мне кажется, судье не стоит слишком серьёзно относиться к таким моментам. Он собрался писать заявление — ну, это странно. Просто у всех накипело, и произошла вспышка, — сказал Баста на пресс-конференции амбассадоров "Париматч".
Вместе с тем Вакуленко признаёт, что Широков повёл себя неприемлемым образом. Однако хавбека оправдывает то, что "футбол — это эмоции, религия", считает рэпер. По его мнению, тот, кто живёт этой игрой, "радикально относится к некоторым вещам".
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Напомним, что Широкова во время товарищеской встречи избил Данченкова прямо на поле. Футболиста возмутило то, что арбитр не назначил пенальти да ещё и показал красную карточку. Позже спортсмен попросил у судьи прощения и назвал свой поступок неподобающим. Данченкова однако не остановили извинения. Глава Московской коллегии судей Сергей Французов рассказал, что он уже написал на футболиста заявление в полицию.