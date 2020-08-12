Милиция подтвердила привлечение десантников к подавлению протестов в Бресте

Во время акции протеста в Бресте к сдерживанию участников беспорядков привлекли десантников. Об этом сообщил начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко, уточнив, что "крылатая пехота" занималась лишь оцеплением территорий.

По мнению руководителя брестской милиции, акции протеста, проходившие в городе с 9 по 11 августа, были спланированы определёнными людьми. Они задержаны накануне. Астрейко заявил, что среди них есть в том числе и иностранцы.

МВД Белоруссии подтвердило, что во время протестов в Бресте милиция открывала огонь на поражение В ведомстве заявили, что группа агрессивно настроенных граждан с арматурой напала на правоохранителей.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста. Они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.