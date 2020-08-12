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"Кровью залил автобус". Журналист Максим Солопов рассказал, как его избили минские силовики

По словам корреспондента, некоторые сотрудники изолятора тайно пытались помочь задержанным.

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Фото © Facebook / Максим Солопов

Вернувшийся в Россию после задержания и более чем 40-часового нахождения в минском изоляторе журналист "Медузы" Максим Солопов проходит медицинское обследование. По его словам, уже диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и ссадины.

Я пока просто по врачам хожу, анализы сдаю, рентгены, всякие такие вещи. По голове меня нормально побили, у меня рассечение, кровь, я там кровью залил автобус этот, где лежал. Там даже паренёк испугался, потому что было много крови на полу. Его затащили в автобус, а это был несовершеннолетний подросток, и он стал кричать: не надо, не убивайте меня здесь! — рассказал журналист в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Как утверждает журналист, во время нахождения в изоляторе он наблюдал, как некоторые сотрудники правоохранительных органов пытались тайно облегчить заключённым условия содержания. Хотя в целом вежливостью никто из белорусских силовиков не отличался.

Мне очень жалко людей, которые там сейчас находятся и содержатся. Это всё очень страшно. Например, когда было очень тяжело дышать в камере, где 40 человек на восьмиместную камеру, больше 40 человек, и очень маленькая щёлка в окне открыта, откуда воздух поступает, а вентиляция, видимо, не работает в помещении. Людям тяжело дышать, кто-то теряет сознание, очень плохо было девушкам, женщинам в камере напротив. Некоторые сотрудники открывали аккуратно на дверях окошки, в которые должны пищу выдавать, чтобы шёл воздух, — добавил корреспондент.

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Но и самим представителям СМИ он рекомендовал "не рисковать собой".

Ранее Лайф сообщал, что корреспонденты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и его оператор Владислав Зиздок были освобождены и уже вернулись на родину.

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