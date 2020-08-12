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"Батька лупит народ дубинками". Харламов поддержал протестующих в Белоруссии

Телеведущий обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в своей стране.

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Гарик Харламов. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Российский шоумен, актёр Club Гарик Харламов признался, что шокирован событиями в Белоруссии, где протестующие и силовики вступают в бой уже три ночи подряд. Юморист признаётся, что всегда с симпатией относился к белорусскому президенту Александру Лукашенко, но сейчас его мнение сильно изменилось.

Теперь я вижу, как Батька лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать, — цитирует Харламова портал Ura.ru.

Артист призывает остановить это "побоище" и "не превращаться в зверей". Он выразил поддержку братскому белорусскому народу и обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в собственной стране.

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По его мнению, милиции нужно остановиться, потому что впереди — "ненависть собственного народа".

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста. Они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.

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