"Батька лупит народ дубинками". Харламов поддержал протестующих в Белоруссии

Российский шоумен, актёр Club Гарик Харламов признался, что шокирован событиями в Белоруссии, где протестующие и силовики вступают в бой уже три ночи подряд. Юморист признаётся, что всегда с симпатией относился к белорусскому президенту Александру Лукашенко, но сейчас его мнение сильно изменилось.
— Теперь я вижу, как Батька лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать, — цитирует Харламова портал Ura.ru.
Артист призывает остановить это "побоище" и "не превращаться в зверей". Он выразил поддержку братскому белорусскому народу и обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в собственной стране.
"Становились суперменами не чтобы калечить безоружных". Дудь обратился к белорусским силовикамПо его мнению, милиции нужно остановиться, потому что впереди — "ненависть собственного народа".
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста. Они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.