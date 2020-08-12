В Литве рассказали о выборе, перед которым в Минске поставили соперницу Лукашенко

Власти Белоруссии поставили главную соперницу Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую перед непростым выбором. Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, отъезд экс-кандидата в президенты из Белоруссии не обсуждался на высоком уровне.

— Я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у неё есть виза. И власти способствовали этому. Может, это тоже была часть плана, что её не будет в стране — меньше, скажем, будет причин для волнений, — рассказал дипломат.

Он отметил, что пытался связаться с Тихановской в день отъезда. По словам министра, он хотел предложить ей помощь, но бывший кандидат не взяла трубку. Позже Линкявичюс узнал, что экс-кандидатку удерживали в ЦИК.

Также в своём интервью министр перечислил требования Литвы к Правительству Белоруссии. Среди них прекращение насилия, освобождение всех задержанных и начало диалога с людьми.