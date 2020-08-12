Живая цепь. В Белоруссии появился новый вид протестов — видео

В Белоруссии появился новый вид протеста — люди выстраиваются на дороге, образуя цепи. Это явление приобретает всё более массовый характер. Организаторы таких акций противопоставляют их активным акциям протеста.

На кадрах, опубликованных оппозиционным телеграм-каналом Nexta.Live, видно, что автомобилисты приветствуют протестующих продолжительными гудками. Среди участников цепей много девушек — мужчины вручают им былые цветы, которые уже стали символом мирного протеста.