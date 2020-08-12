Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Живая цепь. В Белоруссии появился новый вид протестов — видео

Люди не совершают каких-либо действий. Просто стоят, а их поддерживают аплодисментами и клаксонами.

104

В Белоруссии появился новый вид протеста — люди выстраиваются на дороге, образуя цепи. Это явление приобретает всё более массовый характер. Организаторы таких акций противопоставляют их активным акциям протеста.

На кадрах, опубликованных оппозиционным телеграм-каналом Nexta.Live, видно, что автомобилисты приветствуют протестующих продолжительными гудками. Среди участников цепей много девушек — мужчины вручают им былые цветы, которые уже стали символом мирного протеста.

"Перестаньте нас бить!" В Минске женщины и девушки в белом устроили акцию протеста с цветами

Участницы митинга потребовали остановить насилие и пересчитать голоса на выборах президента.

Ранее Лайф рассказывал о разрушении в Минске стихийного мемориала на месте гибели протестующего.

Выбор редакции

Loading...