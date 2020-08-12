Революция фейков. Кто и почему распространяет враньё о беспорядках в Белоруссии?

С самого первого дня протестов в Минске и других городах после выборов президента страны в соцсетях активно стали появляться ложные вбросы о том, что там происходит.

Одним из главных средств координации протестующих в Минске стали соцсети, а именно "Телеграм". А вот одним из главных способов вывода людей на улицу не только призывы, очень похожие на экстремистские, но и публикация различных фейков, чтобы не оставить белорусов неравнодушными к тому, что творит власть после выборов президента. Вот лишь некоторые из них.

Израильские беспорядки на улицах Пинска

Видео © Соцсети

Это видео появилось в самом начале протестов. Подпись такая: "По Пинску начал работать водомёт, есть пострадавшие". Но на самом деле видео оказалось сделано не на улицах белорусского городка, а в Израиле.

"Российский спецназ на улицах Минска"

Скриншот © LIFE SHOT

Чтобы подбросить информационных дровишек в огонь борьбы, появилось вот такое сообщение в популярном у протестующих телеграм-канале. Как только авторы поняли, что очень перестарались, то тут же потёрли сообщение.

ОМОН опускает щиты и переходит на сторону народа

Скриншот © Telegram / NEXTA

Подобными фотографиями пытались подкрепить новость о том, что в городе Жодино и Лиде силовики опустили щиты. Ни там, ни там на самом деле, никто на сторону народа не переходил. ОМОН таким образом стоял на охране местного здания администрации. И было это вообще в Пинске.

Видео © Соцсети

А здесь якобы ОМОН опустил щиты в Кобрине. Ситуация точно такая же. Милицию просто никто не провоцирует, и они не бросаются на людей, а просто стоят на охране правительственного здания.

Снайперы на крышах!

Скриншот © Telegram / Беларусь 97%

А здесь, судя по подписи, на улицах Минска появились снайперы. Да, это действительно снайперы, даже украинские, только улицы, правда, киевские и год 2014-й.

Сдаются по одному

Видео © Соцсети

А здесь, по версии вброса, милиционер отказался участвовать в бесчинствах, снял шлем и ушёл от своих коллег. На самом деле, потом выяснилось, что у него просто слетела застежка на шлеме и он снял защиту, чтобы поправить. Через несколько минут сотрудник надел шлем и продолжил работать.

Скриншот © Telegram

По этому фактурному фото провокаторы решили, что и этот милиционер перешёл на сторону протестующих в одиночку, встал с ними в цепи и пошёл против своих коллег. Информация тоже оказалась фейком. Боец отводит людей в безопасное место через кордоны и поднимает щит, чтобы их защитить от камней и палок.

Кот и бот. Дошло до смешного

Скриншот © Tелеграм-канал Какая страна — такие селебрити, © Скриншот © Tелеграм-канал Минправды

Один из тех, кого тоже возмутили фейки, решил проверить, а можно ли их сделать самому и сложно ли это. Оказалось, всё очень просто: отправил сообщение с ложной информацией в бот телеграм-канала — и через некоторое время оно появилось в источнике с аудиторией около миллиона человек. Возможно, также туда попал известный мем, где владелец одного из популярных сайтов с шутками якобы спасает кота. Не смутила даже осенняя погода на фоне.

Через три дня протестных фейков или фейковых протестов оказалось, что главным распространителем вбросов является телеграм-канал, чей автор сбежал в Польшу из Белоруссии.