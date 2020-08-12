Революция фейков. Кто и почему распространяет враньё о беспорядках в Белоруссии?

С самого первого дня протестов в Минске и других городах после выборов президента страны в соцсетях активно стали появляться ложные вбросы о том, что там происходит.
Одним из главных средств координации протестующих в Минске стали соцсети, а именно "Телеграм". А вот одним из главных способов вывода людей на улицу не только призывы, очень похожие на экстремистские, но и публикация различных фейков, чтобы не оставить белорусов неравнодушными к тому, что творит власть после выборов президента. Вот лишь некоторые из них.
Дрожжи для мессенджера. Протест и беспорядки дают Telegram и Дурову выход на новые рынки?Павел Дуров пришёл на помощь протестующим в Белоруссии. Мессенджер частично решил проблему с блокировкой Интернета. К поддержке оппозиции со стороны мессенджера мы привыкли. Кажется, он этим и привлекает новых пользователей.
Израильские беспорядки на улицах Пинска
Видео © Соцсети
Это видео появилось в самом начале протестов. Подпись такая: "По Пинску начал работать водомёт, есть пострадавшие". Но на самом деле видео оказалось сделано не на улицах белорусского городка, а в Израиле.
"Российский спецназ на улицах Минска"
Скриншот © LIFE SHOT
Чтобы подбросить информационных дровишек в огонь борьбы, появилось вот такое сообщение в популярном у протестующих телеграм-канале. Как только авторы поняли, что очень перестарались, то тут же потёрли сообщение.
ОМОН опускает щиты и переходит на сторону народа
Скриншот © Telegram / NEXTA
Подобными фотографиями пытались подкрепить новость о том, что в городе Жодино и Лиде силовики опустили щиты. Ни там, ни там на самом деле, никто на сторону народа не переходил. ОМОН таким образом стоял на охране местного здания администрации. И было это вообще в Пинске.
Видео © Соцсети
А здесь якобы ОМОН опустил щиты в Кобрине. Ситуация точно такая же. Милицию просто никто не провоцирует, и они не бросаются на людей, а просто стоят на охране правительственного здания.
Снайперы на крышах!
Скриншот © Telegram / Беларусь 97%
А здесь, судя по подписи, на улицах Минска появились снайперы. Да, это действительно снайперы, даже украинские, только улицы, правда, киевские и год 2014-й.
Сдаются по одному
Видео © Соцсети
А здесь, по версии вброса, милиционер отказался участвовать в бесчинствах, снял шлем и ушёл от своих коллег. На самом деле, потом выяснилось, что у него просто слетела застежка на шлеме и он снял защиту, чтобы поправить. Через несколько минут сотрудник надел шлем и продолжил работать.
Скриншот © Telegram
По этому фактурному фото провокаторы решили, что и этот милиционер перешёл на сторону протестующих в одиночку, встал с ними в цепи и пошёл против своих коллег. Информация тоже оказалась фейком. Боец отводит людей в безопасное место через кордоны и поднимает щит, чтобы их защитить от камней и палок.
Кот и бот. Дошло до смешного
Скриншот © Tелеграм-канал Какая страна — такие селебрити, © Скриншот © Tелеграм-канал Минправды
Один из тех, кого тоже возмутили фейки, решил проверить, а можно ли их сделать самому и сложно ли это. Оказалось, всё очень просто: отправил сообщение с ложной информацией в бот телеграм-канала — и через некоторое время оно появилось в источнике с аудиторией около миллиона человек.
Возможно, также туда попал известный мем, где владелец одного из популярных сайтов с шутками якобы спасает кота. Не смутила даже осенняя погода на фоне.
Горячие точки Минска. Где и как управляют протестом в белорусской столице — картаМетро "Пушкинская" и универсам "Рига" стали главными местами противостояния милиции и протестующих, но пришли туда беспорядки не просто так.
Через три дня протестных фейков или фейковых протестов оказалось, что главным распространителем вбросов является телеграм-канал, чей автор сбежал в Польшу из Белоруссии.
Родословная владельца телеграм-канала NEXTA. Кто скрывается за голосом белорусского "майдана"Писатель Дмитрий Петровский — о том, почему вскормленный Батькой собственный юный Навальный-2.0 ценен для белорусского КГБ и почему в Минске избивают только русских военкоров.
Есть, конечно, и обратные примеры: жёсткие стычки с ОМОНом, применение коктейлей Молотова протестующими, избиение милицией подростков и журналистов, стрельба по окнам, чёткая координация протестов. Это лишь говорит в очередной раз о том, что к любой информации нужно относиться критично и проверять её.