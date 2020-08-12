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Дрожжи для мессенджера. Протест и беспорядки дают Telegram и Дурову выход на новые рынки?

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / ATYANA ZENKOVICH, © Getty Images

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Павел Дуров пришёл на помощь протестующим в Белоруссии. Мессенджер частично решил проблему с блокировкой интернета. К поддержке оппозиции со стороны мессенджера мы привыкли. Кажется, он этим и привлекает новых пользователей.

Telegram снова против власти. На этот раз в Белоруссии

Мессенджер Telegram снова стал связью протеста и оппозиционным приложением. На этот раз в Белоруссии. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Twitter, что в нём были активированы инструменты против цензуры для местных жителей. В ходе протестов после президентских выборов в стране начали глушить конкретные сайты и интернет в принципе, инструменты "Телеграма" решали проблему — мессенджер нестабильно, но работал.

Мы включили инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Правда, связь по-прежнему очень нестабильная, так как интернет иногда в стране отключается полностью, — написал Дуров.

Как Telegram обходит блокировку?

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В Белоруссии отключили Интернет после выборов президента страны. Местные жители не могут зайти в Сеть и, как следствие, связаться с другими людьми в соцсетях и мессенджерах. Что произошло и можно ли связаться с ними, находясь в другой стране, — в материале Лайфа.

"Инструменты для борьбы с цензурой" появились в "Телеграме" в июне 2017 года. Это была возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов. Разработчики назвали обновление "Свобода слова". Ранее об активации этой функции для всех пользователей в конкретной стране руководство Telegram не сообщало.

— Блокировка обходится с помощью Proxy и VPN. Приложение меняет IP-адрес, система распознаёт устройство как аппарат из региона, где приложение не запрещено, и в итоге оно работает стабильно, — пояснил Лайфу генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Telegram стабильно использует оппозиция. Это площадка для свободных разговоров о политике

Это далеко не первый раз, когда мессенджер становится оппозиционной фигурой. Более того, на протяжении всего времени работы он позиционируется именно так.

В Иране мессенджер забанили ещё осенью 2015 года. Он был главной площадкой для обсуждения политики — на каналы подписывались сотни тысяч людей, а пользователи могли открыто обсуждать и критиковать власть.

Фото © Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Это, опять же, способствовало развитию приложения. В Иране "Телеграм" был самым популярным мессенджером: по данным на апрель 2017 года, в месяц в него заходили 40 миллионов человек (население страны — около 80 миллионов). Для сравнения: в России на тот момент "Телеграмом" пользовались до шести миллионов пользователей.

История не единична. В ходе протестов в Гонконге в прошлом году Telegram тоже играл важную роль, координируя движение протеста. Во Франции в ходе демонстраций жёлтых жилетов — та же история.

Власти очень большого количества стран сделали Telegram популярным. Раз за разом блокировка приводила к увеличению количества скачиваний, — говорит первый зампред Комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич.

Telegram считается анонимным мессенджером. Люди заботятся о приватности

Вокруг Telegram формируется имидж независимого и бесстрашного проекта, который нельзя купить и напугать. Это привлекает к нему молодых людей, которые обычно настроены к властям с разной степенью негатива. Молодёжь, привыкая к мессенджеру, с большой вероятностью пересадит на него и более старших членов семьи. То есть это своеобразная изюминка проекта, — говорит ИТ-журналист Сергей Вильянов.

Мессенджер контрастирует на фоне других, якобы или действительно подконтрольных приложений. Так он вызывает больше доверия. Особенно на фоне вечных утечек данных и штрафов за нарушение политики конфиденциальности.

Противопоставление Telegram WhatsApp. Это часть огромной корпорации Facebook. Никто не скрывает, что сообщения в нём передаются корпорацией спецслужбам США даже без постановлений. Таких фактов всё больше и больше. Люди, хоть как-то ценящие приватность, обратились в сторону "Телеграма", — объясняет ситуацию Лайфу Александр Малькевич.

Есть и другие подобные истории. Среди ИТ-корпораций главным защитником конфиденциальности является Apple. Компания добавляет в iOS возможности, оповещающие о слежке со стороны приложения, и называет приватность одной из сильнейших сторон iPhone. Как итог, компания контрастирует на фоне Google и Facebook, вечно получающих штрафы за нарушение политики конфиденциальности. Это работает.

Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Telegram — конкурент для СМИ. За неделю можно собрать 1 миллион подписчиков

Протестный настрой и неподконтрольность государствам не единственное, чем привлекает мессенджер. Ещё одно его преимущество — каналы и сообщество, сформировавшееся вокруг них. Это оптимальная площадка для получения информации и выражения мнения.

Telegram — сам по себе не протестный мессенджер. Его фишка — каналы, альтернатива СМИ. В Белоруссии они также сыграли огромную роль — люди активнее читают телеграм-каналы. Например, канал NEXTA Live. Через него распространяется большое количество фейков, но власть не предложила альтернативу на той же площадке, — говорит Александр Малькевич.

Канал NEXTA Live активно освещает протесты в Белоруссии. Как итог, он оказался самым быстрорастущим в русскоязычном "Телеграме": он пробил отметку в 1 миллион подписчиков, а за последнюю неделю количество фолловеров увеличилось почти на 800 000, по данным аналитического сайта telemetr.me.

Прирост подписчиков за неделю и число просмотров на пост в русскоязычном Telegram, по данным сайта Telemetr.me. NEXTA Live — безоговорочный лидер, другие каналы тоже активно освещают события в Белоруссии. Скриншот © LIFE

Telegram действительно такой анонимный, как говорит Дуров? Кажется, нет

Не совсем. По словам опрошенных нами экспертов, деанонимизировать пользователя в "Телеграме" сложнее, чем в других соцсетях, но сделать это всё же возможно.

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По-настоящему защищены в мессенджере переписки. Здесь применяется сквозное шифрование — у отправителя и получателя есть по паре ключей, публичный и приватный, благодаря чему перехват сообщений практически невозможен. Похожее решение использует эталон приватности Apple в iMessage. Но есть и нюансы.

Telegram намертво привязан к телефонному номеру и сим-карте, что создаёт огромную дыру как в анонимности, так и в безопасности аккаунта, — говорит Сергей Вильянов.

Кроме того, эксперт ставит под сомнение приватность мессенджера из-за его экономики. Бесплатные соцсети, как правило, убыточные. Если им не на чем больше зарабатывать, они передают данные сторонним компаниям. А корпорации готовы на убытки ради них, нефти XXI века. "Телеграм" подозрительно хорошо вписывается в этот шаблон.

Проект полностью бесплатен, он не зарабатывает ни на чём. Ресурсов же требует немало. Возникает вопрос: откуда они берутся — нет ли у Telegram какого-то влиятельного "читателя"? — говорит Сергей Вильянов.

Так или иначе, но Telegram остался для Белоруссии единственным инструментом для связи с внешней частью сети. Что же касается успеха Telegram в политически нестабильных системах, то аудитория у мессенджера вырастет и останется в стране вне зависимости от того, сохранится там прежняя власть или появится новая. Дуров выигрывает в любом случае.

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