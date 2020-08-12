Дрожжи для мессенджера. Протест и беспорядки дают Telegram и Дурову выход на новые рынки?

Павел Дуров пришёл на помощь протестующим в Белоруссии. Мессенджер частично решил проблему с блокировкой интернета. К поддержке оппозиции со стороны мессенджера мы привыкли. Кажется, он этим и привлекает новых пользователей.

Telegram снова против власти. На этот раз в Белоруссии

Мессенджер Telegram снова стал связью протеста и оппозиционным приложением. На этот раз в Белоруссии. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Twitter, что в нём были активированы инструменты против цензуры для местных жителей. В ходе протестов после президентских выборов в стране начали глушить конкретные сайты и интернет в принципе, инструменты "Телеграма" решали проблему — мессенджер нестабильно, но работал.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

— Мы включили инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Правда, связь по-прежнему очень нестабильная, так как интернет иногда в стране отключается полностью, — написал Дуров.

Как Telegram обходит блокировку?

"Инструменты для борьбы с цензурой" появились в "Телеграме" в июне 2017 года. Это была возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов. Разработчики назвали обновление "Свобода слова". Ранее об активации этой функции для всех пользователей в конкретной стране руководство Telegram не сообщало.

— Блокировка обходится с помощью Proxy и VPN. Приложение меняет IP-адрес, система распознаёт устройство как аппарат из региона, где приложение не запрещено, и в итоге оно работает стабильно, — пояснил Лайфу генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Telegram стабильно использует оппозиция. Это площадка для свободных разговоров о политике

Это далеко не первый раз, когда мессенджер становится оппозиционной фигурой. Более того, на протяжении всего времени работы он позиционируется именно так.

В Иране мессенджер забанили ещё осенью 2015 года. Он был главной площадкой для обсуждения политики — на каналы подписывались сотни тысяч людей, а пользователи могли открыто обсуждать и критиковать власть.

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Это, опять же, способствовало развитию приложения. В Иране "Телеграм" был самым популярным мессенджером: по данным на апрель 2017 года, в месяц в него заходили 40 миллионов человек (население страны — около 80 миллионов). Для сравнения: в России на тот момент "Телеграмом" пользовались до шести миллионов пользователей.

История не единична. В ходе протестов в Гонконге в прошлом году Telegram тоже играл важную роль, координируя движение протеста. Во Франции в ходе демонстраций жёлтых жилетов — та же история.

— Власти очень большого количества стран сделали Telegram популярным. Раз за разом блокировка приводила к увеличению количества скачиваний, — говорит первый зампред Комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич.

Telegram считается анонимным мессенджером. Люди заботятся о приватности

— Вокруг Telegram формируется имидж независимого и бесстрашного проекта, который нельзя купить и напугать. Это привлекает к нему молодых людей, которые обычно настроены к властям с разной степенью негатива. Молодёжь, привыкая к мессенджеру, с большой вероятностью пересадит на него и более старших членов семьи. То есть это своеобразная изюминка проекта, — говорит ИТ-журналист Сергей Вильянов.

Мессенджер контрастирует на фоне других, якобы или действительно подконтрольных приложений. Так он вызывает больше доверия. Особенно на фоне вечных утечек данных и штрафов за нарушение политики конфиденциальности.

— Противопоставление Telegram — WhatsApp. Это часть огромной корпорации Facebook. Никто не скрывает, что сообщения в нём передаются корпорацией спецслужбам США даже без постановлений. Таких фактов всё больше и больше. Люди, хоть как-то ценящие приватность, обратились в сторону "Телеграма", — объясняет ситуацию Лайфу Александр Малькевич.

Есть и другие подобные истории. Среди ИТ-корпораций главным защитником конфиденциальности является Apple. Компания добавляет в iOS возможности, оповещающие о слежке со стороны приложения, и называет приватность одной из сильнейших сторон iPhone. Как итог, компания контрастирует на фоне Google и Facebook, вечно получающих штрафы за нарушение политики конфиденциальности. Это работает.

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Telegram — конкурент для СМИ. За неделю можно собрать 1 миллион подписчиков

Протестный настрой и неподконтрольность государствам не единственное, чем привлекает мессенджер. Ещё одно его преимущество — каналы и сообщество, сформировавшееся вокруг них. Это оптимальная площадка для получения информации и выражения мнения.

— Telegram — сам по себе не протестный мессенджер. Его фишка — каналы, альтернатива СМИ. В Белоруссии они также сыграли огромную роль — люди активнее читают телеграм-каналы. Например, канал NEXTA Live. Через него распространяется большое количество фейков, но власть не предложила альтернативу на той же площадке, — говорит Александр Малькевич.

Канал NEXTA Live активно освещает протесты в Белоруссии. Как итог, он оказался самым быстрорастущим в русскоязычном "Телеграме": он пробил отметку в 1 миллион подписчиков, а за последнюю неделю количество фолловеров увеличилось почти на 800 000, по данным аналитического сайта telemetr.me.

Прирост подписчиков за неделю и число просмотров на пост в русскоязычном Telegram, по данным сайта Telemetr.me. NEXTA Live — безоговорочный лидер, другие каналы тоже активно освещают события в Белоруссии. Скриншот © LIFE

Telegram действительно такой анонимный, как говорит Дуров? Кажется, нет

Не совсем. По словам опрошенных нами экспертов, деанонимизировать пользователя в "Телеграме" сложнее, чем в других соцсетях, но сделать это всё же возможно.

По-настоящему защищены в мессенджере переписки. Здесь применяется сквозное шифрование — у отправителя и получателя есть по паре ключей, публичный и приватный, благодаря чему перехват сообщений практически невозможен. Похожее решение использует эталон приватности Apple в iMessage. Но есть и нюансы.

— Telegram намертво привязан к телефонному номеру и сим-карте, что создаёт огромную дыру как в анонимности, так и в безопасности аккаунта, — говорит Сергей Вильянов.

Кроме того, эксперт ставит под сомнение приватность мессенджера из-за его экономики. Бесплатные соцсети, как правило, убыточные. Если им не на чем больше зарабатывать, они передают данные сторонним компаниям. А корпорации готовы на убытки ради них, нефти XXI века. "Телеграм" подозрительно хорошо вписывается в этот шаблон.

— Проект полностью бесплатен, он не зарабатывает ни на чём. Ресурсов же требует немало. Возникает вопрос: откуда они берутся — нет ли у Telegram какого-то влиятельного "читателя"? — говорит Сергей Вильянов.