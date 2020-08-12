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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от кражи денег через QR-код

В первую очередь он советует не лениться и узнать, куда ведёт длинная ссылка.

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Мошенники легко могут использовать QR-код для своих планов, так как всё это относится к банальной социальной инженерии, а не к сложным хакерским атакам. Об этом рассказал руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.

Внешне "хороший" QR-код абсолютно неотличим от вредоносного, и только на этапе демонстрации ссылки можно изучить её и заметить, что она ведёт куда-то не туда, — приводит слова Куканова агентство "Прайм".

По его словам, в ссылке может быть неправильно указан адрес сайта или она вообще может вести не туда, куда обещает.

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Он также рассказал, что делать, чтобы не попасться в руки мошенникам.

QR-код представляет собой зашифрованную гиперссылку, и злоумышленники часто используют эту возможность. Из-за длинного размера ссылки её, как правило, не читают, что играет им на руку.

Кроме того, QR-код может быть привязан к вредоносной программе, с помощью которой на телефон попадёт вирус.

Перед началом взаимодействия с QR-кодом его следует изучить, а также понять, кто предлагает вам перейти по нему. В общественных местах лучше потратить небольшое количество времени и визуально осмотреть его, ведь мошенники могут наклеить сверху свой, советует эксперт.

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