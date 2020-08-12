Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Я была морально уничтожена". Глюкоза объяснила, почему назвала Крым украинским

Несколько дней назад она решила повидать друзей, живущих в Незалежной, и записать новую музыку.

1959
Post cover

Фото © Instagram / glukozamusic

Певица Глюкоза объяснила, почему в недавно опубликованном ролике назвала Крым украинским. Несколько дней назад стало известно, что украинские пограничники поймали её в аэропорту. Ведомство Незалежной опубликовало видео, в котором девушка отказывалась отвечать на провокационные вопросы, но в конце произнесла фразу "Крым украинский". В связи с этим заявлением на неё обрушилась волна критики в соцсетях.

Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена, — написала Глюкоза в "Инстаграме".

Она рассказала, что приехала на Украину, чтобы увидеть друзей и поработать над новой музыкой. По словам певицы, ей уже запрещали посещать Незалежную из-за визита в Крым, но по истечении срока запрета она решила вновь попытать счастья.

Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трёх часов, — поделилась артистка.

Джигурда заявил, что считает Крым "юридически украинским"

По его словам, ему предлагали в обмен на признание полуострова частью России дать зелёный свет в шоу-бизнесе и в политических ток-шоу.

Она добавила, что ощутила небывалый прессинг, будто была какой-то террористкой. Пограничники всё время разговаривали с Глюкозой на украинском языке, хотя знали, что она им не владеет. Причём они не стеснялись в выражениях. Допрашивавший артистку человек постоянно задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?"

Я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит?" — рассказала Глюкоза.

По словам девушки, пограничникам нужно было лишь одно — чтобы она сказала, что Крым украинский. Затем они смонтировали всё так, как им было выгодно.

Глюкоза поблагодарила за поддержку подписчиков и тех, кто не поддался провокациям.

Ранее Владимиру Зеленскому припомнили, что шесть лет назад он критиковал власть Украины за запрет российских артистов. Но при нём он продолжает действовать.

Выбор редакции

Loading...