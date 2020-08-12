"Я была морально уничтожена". Глюкоза объяснила, почему назвала Крым украинским

Певица Глюкоза объяснила, почему в недавно опубликованном ролике назвала Крым украинским. Несколько дней назад стало известно, что украинские пограничники поймали её в аэропорту. Ведомство Незалежной опубликовало видео, в котором девушка отказывалась отвечать на провокационные вопросы, но в конце произнесла фразу "Крым украинский". В связи с этим заявлением на неё обрушилась волна критики в соцсетях.

— Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена, — написала Глюкоза в "Инстаграме".

Она рассказала, что приехала на Украину, чтобы увидеть друзей и поработать над новой музыкой. По словам певицы, ей уже запрещали посещать Незалежную из-за визита в Крым, но по истечении срока запрета она решила вновь попытать счастья.

— Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трёх часов, — поделилась артистка.

Она добавила, что ощутила небывалый прессинг, будто была какой-то террористкой. Пограничники всё время разговаривали с Глюкозой на украинском языке, хотя знали, что она им не владеет. Причём они не стеснялись в выражениях. Допрашивавший артистку человек постоянно задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?"

— Я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит?" — рассказала Глюкоза.

По словам девушки, пограничникам нужно было лишь одно — чтобы она сказала, что Крым украинский. Затем они смонтировали всё так, как им было выгодно.

Глюкоза поблагодарила за поддержку подписчиков и тех, кто не поддался провокациям.