"Это же Ширвиндт! Это гений!" Раскрыты подробности ДТП с участием актёра в Валдае

Директор Театра сатиры Мамед Агаев раскрыл подробности аварии, в которую попал известный актёр Александр Ширвиндт. Он отметил, что ничего серьёзного не произошло и дело разрешилось миром.

По словам Агаева, за рулём машины, в которую врезался 86-летний артист, находился пожилой человек с семьёй. Мужчина сразу узнал звезду сцены.

— Он сказал: "Это же Ширвиндт! Это гений!" В общем, в итоге они разошлись миром, — рассказал Агаев в интервью "Московскому комсомольцу".