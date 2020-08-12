"Это же Ширвиндт! Это гений!" Раскрыты подробности ДТП с участием актёра в Валдае

Директор Театра сатиры Мамед Агаев раскрыл подробности аварии, в которую попал известный актёр Александр Ширвиндт. Он отметил, что ничего серьёзного не произошло и дело разрешилось миром.
По словам Агаева, за рулём машины, в которую врезался 86-летний артист, находился пожилой человек с семьёй. Мужчина сразу узнал звезду сцены.
Ширвиндт назвал виновных в смертельной аварии с участием актёра ЕфремоваПроизошедшее он считает трагедией.
— Он сказал: "Это же Ширвиндт! Это гений!" В общем, в итоге они разошлись миром, — рассказал Агаев в интервью "Московскому комсомольцу".
Напомним, ДТП с участием артиста произошло в городе Валдай Новгородской области. По данным СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "уступи дорогу" и подрезал легковушку.