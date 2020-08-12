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"Это же Ширвиндт! Это гений!" Раскрыты подробности ДТП с участием актёра в Валдае

Водитель пострадавшего авто сразу узнал знаменитого артиста.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Директор Театра сатиры Мамед Агаев раскрыл подробности аварии, в которую попал известный актёр Александр Ширвиндт. Он отметил, что ничего серьёзного не произошло и дело разрешилось миром.

По словам Агаева, за рулём машины, в которую врезался 86-летний артист, находился пожилой человек с семьёй. Мужчина сразу узнал звезду сцены.

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Произошедшее он считает трагедией.

Он сказал: "Это же Ширвиндт! Это гений!" В общем, в итоге они разошлись миром, — рассказал Агаев в интервью "Московскому комсомольцу".

Напомним, ДТП с участием артиста произошло в городе Валдай Новгородской области. По данным СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "уступи дорогу" и подрезал легковушку.

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