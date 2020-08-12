Названы вакансии августа с самой высокой зарплатой

На высокую зарплату от ста тысяч рублей в августе могут претендовать завучи школ, специалисты в сфере IT, а также врачи-стоматологи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

В преддверии учебного года появляются новые вакансии в сфере образования. Так, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может зарабатывать 110–150 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь высшее педагогическое образование, опыт работы от пяти лет, в том числе в столичных и подмосковных школах, а также пройти курсы повышения квалификации.

Руководитель отдела разработки веб-проектов с опытом от трёх лет может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей ежемесячно, а фронтенд-разработчик — от 130 до 150 тысяч рублей. Специалисту необходимо работать в этой сфере минимум два года, прежде чем занять вакансию.

В сфере маркетинга существуют вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей. Ищут Digital-маркетологов с опытом от трёх лет.

А одно из самых высоких предложений на рынке — врач-стоматолог с трёхлетним опытом. Успешному кандидату предлагают зарплату 300 тысяч рублей, в его обязанности будет входить комплексная консультация клиентов, протезирование по современным стандартам и работа с документами. Также он должен заниматься хирургической стоматологией.