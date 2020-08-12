Авторы книги о принце Гарри и Меган Маркл считают, что хакер из России похитил их неудачные фото

За похищением свадебных фотографий принца Гарри и его супруги Меган Маркл может стоять хакер из России. Так считают журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран, выпустившие книгу Finding Freedom о королевской семье, сообщает Daly Mail.

О похищении снимков стало известно в июне прошлого года. Злоумышленники получили доступ к облачному хранилищу, в котором хранились фотографии с помолвки и свадьбы внука королевы Елизаветы II. Архив принадлежал фотографу Алексию Любомирскому.

Как следует из книги, снимки принца Гарри и Меган Маркл были сделаны в непринуждённой обстановке, на некоторых кадрах со свадьбы присутствует королева. Утверждается, что взломал хранилище программист, живущий в России. Сделал он это якобы 12 сентября 2018 года.

— В самую большую подборку входили предназначенные для удаления неудавшиеся кадры, на которых объекты съёмки закрывали глаза или выглядели не лучшим образом. Небольшую часть снимков хакер выложил на сайт Tumblr, предназначенный для обмена фотографиями, — говорится в книге.

Откуда авторы узнали, что хакер был именно из России, не уточняется. В книге не говорится о том, чем завершилось расследование инцидента, но Скоби и Дюран отмечают, что супруги были встревожены тем, как легко их данные попали в открытый доступ.