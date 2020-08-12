В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

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Басманный суд Москвы арестовал 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал. В СИЗО "кровавому" жениху предстоит провести два месяца – до 11 октября 2020.

Сторона защиты настаивала на избрании Воронину меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Обвиняемый также утверждал, что не намерен скрываться от следствия. Свою вину в убийстве невесты Александр так и не признал.