В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

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Басманный суд Москвы арестовал 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал. В СИЗО "кровавому" жениху предстоит провести два месяца – до 11 октября 2020.
Сторона защиты настаивала на избрании Воронину меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Обвиняемый также утверждал, что не намерен скрываться от следствия. Свою вину в убийстве невесты Александр так и не признал.
Ударил наотмашь и завёл в подъезд. Лайф публикует видео конфликта между женихом и невестой, которую позже найдут убитойСвадьба молодых людей была намечена на 8 августа.
Напомним, тело 26-летней Марины нашли в квартире в центре Москвы было обнаружено вечером 21 июля. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.