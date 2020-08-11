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В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве невесты

Тело девушки нашли 22 июля в квартире в центре столицы.

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Марина П. и Александр. Фото © Соцсети

В центре Москвы задержали подозреваемого в убийстве его невесты. Об этом сообщили Лайфу в столичном управлении СК РФ. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Убийство".

Невеста, которую нашли убитой в Москве, терпела побои от возлюбленного и писала об этом в Twitter

По словам подруги, всё было настолько плохо, что Марина хотела обратиться в полицию.

Сейчас с задержанным 1993 года рождения проводят следственные действия.

Напомним, в квартире в центре Москвы нашли тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж. Его обнаружила мать жениха. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны.

Жених и невеста познакомились в апреле этого года, а жить вместе начали в мае. Около месяца назад Александр познакомил девушку со своей семьёй, заявив, что нашёл своего человека и они с полуслова друг друга понимают. Марина работала в крупном строительном магазине, а возлюбленный помогал ей.

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