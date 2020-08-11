В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве невесты

В центре Москвы задержали подозреваемого в убийстве его невесты. Об этом сообщили Лайфу в столичном управлении СК РФ. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Убийство".

Сейчас с задержанным 1993 года рождения проводят следственные действия.

Напомним, в квартире в центре Москвы нашли тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж. Его обнаружила мать жениха. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны.