В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве невесты

В центре Москвы задержали подозреваемого в убийстве его невесты. Об этом сообщили Лайфу в столичном управлении СК РФ. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Убийство".
Невеста, которую нашли убитой в Москве, терпела побои от возлюбленного и писала об этом в TwitterПо словам подруги, всё было настолько плохо, что Марина хотела обратиться в полицию.
Сейчас с задержанным 1993 года рождения проводят следственные действия.
Напомним, в квартире в центре Москвы нашли тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж. Его обнаружила мать жениха. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны.
Жених и невеста познакомились в апреле этого года, а жить вместе начали в мае. Около месяца назад Александр познакомил девушку со своей семьёй, заявив, что нашёл своего человека и они с полуслова друг друга понимают. Марина работала в крупном строительном магазине, а возлюбленный помогал ей.