"Будем вспоминать его с улыбкой". В Москве состоится турнир памяти отца Нурмагомедова

Предстоящее шоу пройдёт в формате ко-партнёрства между организациями​ Fight​ Nights​ Global​ и​ Gorilla​ FightingChampionship. Но всё же анонсированной до начала пандемии и при жизни Абдулманапа Магомедовича битвы "стенка на стенку" между бойцами​ FNG​ и​ GFC фанаты ММА не увидят.​

— Абдулманап Нурмагомедов любил жизнь в самом лучшем смысле этого слова, поэтому на турнире его памяти 9 сентября в Москве мы не будем грустить, а будем вспоминать его с улыбкой и делать то, чему он посвятил свою жизнь, — рассказал Камил Гаджиев​.

Возглавит турнир поединок за вакантный пояс в среднем весе между топовым россиянином Владимиром Минеевым (13-1-1) и представителем Казахстана Дауреном Ермековым (14-4-0). Пикантности в это противостояние добавляет тот факт, что боец из Актобе является действующим чемпионом​ GFC, а значит, на кону в этой схватке будут стоять сразу два пояса… По крайней мере, формально.

Котировки Минеева достигли пика после эпической ничьей с пребывающим нынче в "космосе" Магомедом Исмаиловым в октябре 2018 года. Но, в отличие от Лысого Хищника, Владимир за прошедшие два года о себе фактически никак не заявлял, проведя два боя с запатентованными ноунеймами на местечковых турнирах. В случае успеха 9 сентября Волжанин способен вновь о себе напомнить и вызвать на реванш Исмаилова, который наверняка не сразу примет вызов, стараясь выбить для себя гораздо лучшие финансовые условия…

Даурен Ермеков после разгромного поражения от Аюба Гимбатова в апреле 2017 года идёт на победной серии из пяти поединков. В своём последнем выступлении казахский боец одолел известного по турнирам М-1 ветерана Артура Гусейнова, став новым чемпионом​ Gorilla​ Fighting​ Championship​ в среднем весе.​

— Встреча двух средневесов имеет все шансы стать "Боем года — 2020" и побить рекорд по зрительским просмотрам на всех телевизионных и интернет-платформах, — оценил данное противостояние Гаджиев.

В двух со-главных событиях ивента пройдут также бои за пояса. В поединке за чемпионство​ GFC​ в лёгком весе одноклубник Хабиба Нурмагомедова, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова Гаджи Рабаданов (14-3-1) постарается остановить набравшего победный ход Мехди Дакаева (10-2-0). Выступающий под флагом Франции боец провёл в​ Gorilla​ Fighting​ Championship​ два выступления, превзойдя высоко котируемых дагестанцев Динислама Камавова и Багаутдина Абасова. Сможет ли Рабаданов поквитаться за своих земляков и выиграть на турнире памяти своего легендарного наставника на глазах его сына Хабиба Нурмагомедова? Об уровне мотивации в душе Гаджи в этот вечер можно только догадываться…

Действующий чемпион​ Fight​ Nights​ Global​ в полулёгком весе Мухаммед Эминов (12-1-0) проведёт первую защиту своего титула, выйдя на поединок против бойца из Кабардино-Балкарии Ахмеда Балкизова (9-2-1). Пояс чемпиона Эминов завоевал в первый день прошедшей весны, перебив по итогам пяти раундов Александра Грозина.​

Ахмед Балкизов не проигрывал в клетке с ноября 2016 года, идя на данный момент на беспроигрышной серии из четырёх поединков. Ключевым в этом противостоянии станет навык претендента в защите от бесконечных тейкдаунов чемпиона и навязывание своей игры в стойке. Бить Ахмед действительно умеет…