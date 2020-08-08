В России появилась первая профессиональная лига кулачных боёв. И она уже взрывает Интернет

На YouTube появился новый проект, который запустила российская профессиональная лига кулачных боёв Hardcore Fighting Championship. По правилам 32 бойца на голых кулаках бьются за 1 миллион рублей. Проект только запустился, а ролики набирают до трёх миллионов просмотров.

Подробнее о первой в России официальной лиге кулачных боёв и её бешеной популярности нам рассказал президент Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов.

— Анатолий, для начала расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности. Как пришла идея организовать лигу?

— Идея появилась очень давно, может, года два назад. Углубляясь в историю, кулачные бои — наша исконно русская традиция, даже в советское время рабочие на заводах устраивали кулачные пятиминутки подпольные. Раньше у нас с командой просто не доходили руки, а пока был карантин, появилось свободное время, и мы сразу начали заниматься подготовкой. Как только были сняты карантинные меры, мы провели отбор с соблюдением всех мер безопасности, конечно же.

Фото © Пресс-служба Hardcore Fighting Championship

— Я читала, что вы намерены получить статус профессиональной лиги и сделать кулачные бои официальным видом спорта. Это вообще реально сделать?

— Да, конечно! Изначально кулачные бои были официальным видом спорта в той же Древней Греции, на Олимпийских играх, например, и глобально только в XIX–XX веках они ушли в подполье. Мы уже подали все необходимые документы на регистрацию федерации, сейчас ждём подтверждения. Думаю, совсем скоро кулачные бои снова станут официальным видом спорта, это будет большой и правильный шаг вперёд.

— Много ли у вас конкурентов? Ведь кулачные бои сейчас популярны очень!

— Кулачные бои сейчас суперпопулярны, вы правы. Думаю, в настоящий момент это единоборство номер один по популярности. Это видно и по количеству продаваемых билетов, и по гонорарам бойцов. По поводу конкуренции считаю, что это не совсем правильное слово. Например, в футболе есть сотни команд, конкуренты ли они друг другу?

Вот и у нас с другими лигами то же самое. Думаю, что когда-нибудь проведём турнир: наши топовые бойцы против топ-бойцов других лиг.

— Знаете ли вы о направлении поп-ММА? А их не считаете конкурентами?

— Да, конечно, знаю. Опять же, не думаю, что тут стоит вопрос конкуренции — многие звёзды поп-ММА сейчас приходят к нам в Hardcore Fighting Championship и хотят биться на голых кулаках.

— Как вы думаете, а за счёт чего кулачные бои набирают такую популярность?

— Это очень зрелищное шоу за счёт многих факторов. Думаю, тут равных кулачным боям и нет вовсе. И плюс во многих странах, в том числе и в России, это часть традиции, культурного кода. Кто-то говорит, что наши бойцы — новые гладиаторы. Не вижу в этом сравнении ничего плохого. Они действительно, как гладиаторы, входят в клетку, и каждый готов биться до конца. Конечно же, эта сила духа привлекает людей.

— Вы планируете показывать бои вашей лиги только в "Ютубе" или рассматриваете возможность трансляций на ТВ?

— Пока что мы делаем упор на "Ютуб", и все выпуски выходят только там. Но ведём переговоры с каналами, в том числе и с федеральными. Возможно, суперфинал Гран-при будем транслировать и по ТВ.

— Много ли уходит денег на организацию одного шоу? Основной доход приносят просмотры в "Ютубе" или есть ещё крупные спонсоры?

— Пока не готовы говорить о цифрах, но суммы приличные.

Фото © Пресс-служба Hardcore Fighting Championship

— А кто принимает участие в боях?

— Это абсолютно разные люди. У нас есть и профессиональные бойцы (чемпионы мира и Европы), а есть просто ребята с улицы, которые пришли себя проверить. Но все показывают отличные результаты, и я не могу сказать, что в подготовке между ними какая-то пропасть, это не так. Бывает, что выходит чемпион, уверен в себе на сто процентов, но проигрывает человеку, например, из околофутбола. Просто на характере вывозят, потому что привыкли себя не жалеть.

— А как стать участником? Проходит какой-то отбор?

— Участником может стать любой. Наши продюсеры постоянно ищут новых героев. Но в первую очередь нам нужны личности, то, о чём я говорил выше, — люди с характером, с историей. Заявок приходят тысячи ежедневно, но отбираем и приглашаем на бои только самых ярких.

— А могут ли принимать участие иностранцы?

— Да, конечно, и даже сейчас могут отправлять заявки. А во втором сезоне иностранцы появятся и в Гран-при.

— Не думали пригласить кого-нибудь из звёзд? Может быть, Александра Емельяненко, он везде сейчас и во всём участвует...

— Хотим и приглашаем. Со многими суперзвёздами ММА и бокса уже ведём переговоры. Будет бомба! Следите за выпусками.

— Кто главная звезда вашей лиги из бойцов?

— Все участники прошли очень тяжёлый отбор, поэтому все и каждый из них — герои.

— Кулачные бои — это больше шоу или спорт?