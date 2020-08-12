Когда начнёт забивать Овечкин? В НХЛ стартовал первый раунд Кубка Стэнли

В канадских городах Торонто и Эдмонтоне стартовал первый раунд Кубка Стэнли. 16 лучших команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поборются за самый престижный клубный трофей в мировом хоккее. В стартовой игре 1/8 плей-офф "Тампа" Кучерова в тяжелейшем матче, который длился более 150 минут, сломил сопротивление "Коламбуса" (3:2 ОТ). Но не всем российским хоккеистам удалось пробиться в основную сетку турнира.

Кто из россиян разочаровал

Длительная вынужденная пауза посреди сезона негативно сказалась на многих звёздах отечественного хоккея. Так, нападающие Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") и голкипер "Флориды" Сергей Бобровский не сумели со своими командами пробиться в 1/8 плей-офф. Россияне слабо провели квалификационный раунд, не показав и половину того, на что способны, когда находятся в хороших игровых кондициях. И Малкин, и Панарин были бледной тенью самих себя, набрав на двоих три (1+2) очка в семи матчах. Не выручал своих партнёров и один из самых высокоплачиваемых голкиперов НХЛ Сергей Бобровский. Вратарь с зарплатой $10 млн в год просто не имеет права пропускать такие вот голы.

Anthony Beauvillier sneaks one home off a napping Bobrovsky!#Isles pic.twitter.com/docJnEXTBG — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 7, 2020

Не разыгрались ещё в полную силу и лидеры "Вашингтона" — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ови и вовсе отметился "баранкой" на льду, не забросив ни одной шайбы и не сделав ни одной результативной передачи. А ведь Александру нужно как можно чаще демонстрировать свои снайперские качества, если, конечно, он хочет дотянуться по голам до рекорда Уэйна Гретцки. "Кэпиталз" в первом раунде Кубка Стэнли предстоит непростая серия против "Нью-Йорк Айлендерс" (первый матч состоится сегодня в 22:00 мск), и если россияне не прибавят в продуктивности на площадке, то "Вашингтон" рискует досрочно уйти в отпуск.

Не получается пока нащупать свою игру и форварду "Даллас Старз" Александру Радулову. Справедливости ради отметим, что игра не идёт у всей команды. "Звёзды" в турнире посева проиграли два матча из трёх, а в стартовой игре 1/8 финала уступили "Калгари (2:3). Раду, как и Овечкин, не набрал в этих матчах ни одного очка.

Кто порадовал

"Каролина Харрикейнз" просто катком прошлась по "Нью-Йорк Рейнджерс", выиграв все три встречи квалификационного раунда. Одним из главных творцов победы "ураганов" стал 20-летний российский нападающий Андрей Свечников. В первом матче серии Андрей отметился голом, а во второй игре оформил первый хет-трик клуба в плей-офф.

Svech has happened pic.twitter.com/eytksSknV0 — Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020

На уровне отыграл квалификацию голкипер "Айлендерс" Семён Варламов. Нападение "пантер" так и не сумело создать больших проблем российскому вратарю. Правда, в некоторых моментах Семёну откровенно везло. Но настоящая проверка Варламова ждёт в серии с "Вашингтоном".

Teamwork makes the dream work pic.twitter.com/39OY4Ryzy5 — x-New York Islanders (@NYIslanders) August 7, 2020

Хорошее впечатление оставил лидер "Тампы" Никита Кучеров. Форвард, как и его коллеги по НХЛ, только вкатывается в игру после карантина, но именно его послематчевый бросок принёс "Тампе" победу над "Вашингтоном" в первой официальной игре после перерыва. Также россиянин внёс свой вклад в победу над "Коламбусом" в первом матче серии 1/8 финала, дважды ассистировав Брэйдену Пойнту.

Tack another on for Kuch. 😏 pic.twitter.com/VXCe8am9IM — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 3, 2020

Кто фаворит Кубка Стэнли

Плей-офф Кубка Стэнли отличается от других турниров своей непредсказуемостью. В играх навылет очень высока вероятность, что команды, прилично отыгравшие регулярку, не дойдут и до полуфинала турнира. Ну кто мог предположить, что хоккеисты "Чикаго Блэкхокс", откровенно провалившие регулярный чемпионат, обыграют в квалификации "Эдмонтон Ойлерз" и не позволят "нефтяникам" и их лидеру Коннору Макдэвиду пофеерить в плей-офф. Также немногие верили в успех "Монреаля" над "Питтсбургом". И это наверняка не последние сенсации сезона. Все без исключения команды в лиге обладают хорошим подбором исполнителей, способных в любой момент взять на себя ответственность и сделать результат. Болельщики "Сент-Луиса" помнят, как игрок четвёртого звена нападающий Иван Барбашёв в минувшем сезоне помогал "музыкантам" добраться до трофея и как не в лучшую сторону менялась игра "Блюз", когда россиянина не было на площадке по причине дисквалификации. Сейчас же, когда команды не играли четыре месяца, делать какие-либо прогнозы ещё сложнее.

Фото из личного архива Ивана Барбашёва

Западная конференция

"Вегас Голден Найтс" — "Чикаго Блэкхокс"



"Колорадо Эвеланш" (Валерий Ничушкин, Владислав Наместников) — "Аризона Койотис" (Илья Любушкин)



(Валерий Ничушкин, Владислав Наместников) (Илья Любушкин) "Сент-Луис Блюз" (Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв) — "Ванкувер Кэнакс"



(Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв) "Даллас Старз" (Александр Радулов, Денис Гурьянов, Антон Худобин) — "Калгари Флэймз"



На Западе интересным ожидается противостояние "Вегаса" и "Чикаго". "Ястребы" уже выполнили задачу минимум, пройдя отбор, но слабо верится, что Патрик Кейн с партнёрами на этом успокоится. Конечно, такой крепкий "Вегас" пройти им будет непросто, но опытнейшая команда "Чикаго", не так давно выигравшая два Кубка Стэнли, знает, как правильно играть в плей-офф.

Фото © Twitter / Chicago Blackhawks

Обращает на себя внимание и серия "Колорадо" — "Аризона". Обе команды раскрученных звёзд с неба не хватают, однако это не мешает им добиваться положительного результата, действуя на льду как единый организм. Именно такой хоккей и ценен в плей-офф. Единственное, чего может не хватать этим двум коллективам, так это опыта подобных игр. "Колорадо" вторым финишировал в регулярке, что дало ему право без квалификации пройти в первый раунд Кубка Стэнли, а вот "Аризоне", чтобы попасть в топ-16, пришлось разобраться в четырёх матчах с боевитым "Нэшвиллом".

Фото © Twitter / Arizona Coyotes

Восточная конференция

"Филадельфия Флайерз" (Иван Проворов) — "Монреаль Канадиенс"



(Иван Проворов) "Тампа Бэй-Лайтнинг" (Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Андрей Василевский) — "Коламбус Блю Джекетс" (Владислав Гавриков)



(Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Андрей Василевский) (Владислав Гавриков) "Вашингтон Кэпиталз" (Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов) — "Нью-Йорк Айлендерс" (Семён Варламов)



(Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов) (Семён Варламов) "Бостон Брюинз" — "Каролина Харрикейнз" (Андрей Свечников)



В Восточной конференции выделим серию "Тампа" — "Коламбус". У "молний" появляется отличный шанс взять реванш за сенсационное прошлогоднее поражение от "мундиров", и первый шаг в этом направлении уже сделан ("Тампа" в первом матче серии в овертайме выиграла со счётом 3:2). Также российским болельщикам будет любопытно понаблюдать за игрой "Кэпиталз" против "Айлендерс". Сможет ли супернападение "Вашингтона" во главе с Овечкиным переиграть российского голкипера Семёна Варламова? Отметим и противостояние "Бостона" с "Каролиной". На момент приостановки регулярного чемпионата "Бостон" лидировал в своей конференции, демонстрируя мощный хоккей, но вот после паузы "мишек" попросту не узнать. Три игры — три поражения. Команда оказалась попросту не готова к играм после перерыва, а вот "ураганы", наоборот, подошли к плей-офф в отличном настроении, размявшись перед 1/8 на команде Панарина.