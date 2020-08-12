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РФС признал, что судья неверно назначил один из пенальти в матче "Спартак" — "Сочи"

Были опубликованы итоги заседания комиссии РФС по скандальному матчу.

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Фото © ФК "Спартак"

Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошёл нормальный игровой контакт, — говорится в заявлении РФС. — Решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано экспертно-судейской комиссией при президенте РФС неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.

В свою очередь, пенальти на 14-й минуте матча судья назначил правильно.

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Заявление владельца "Спартака" было опубликовано на официальном сайте московской команды.

В свою очередь, "Спартак" остался удовлетворён решением РФС признать ошибочными действия арбитров в матче с "Сочи", но только не заявлениями главы VAR.

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