Не наш день в UFC. Как Дядя Лёша и дагестанский Росомаха уступили в Лас-Вегасе

Ещё до начала боя было понятно, что единственный шанс на победу у 43-летнего Алексея Олейника над более молодым и физически сильным Дерриком Льюисом — это сабмишен. В первом раунде Удав старательно следовал своему геймплану, сумев перевести Чёрного Зверя на настил клетки и выйдя на исполнение удушающего приёма. Но Деррик продемонстрировал свои навыки в защите в партере, гибкость и силу, не дав опасному грепплеру исполнить свой приём до конца.

Увы, всё было кончено в самом начале второй пятиминутки. Льюис смутил Олейника попыткой удара коленом в прыжке, спрятав за ним чудовищной силы правый хук. Удар пришёлся точно в подбородок россиянину, и на мгновение показалось, что это нокаут. Но, оказавшись на канвасе, Алексей попытался мгновенно спасти ситуацию, вцепившись в ногу почувствовавшего кровь Чёрного Зверя.

Американский боец мастерски воспользовался своим шансом, осыпав голову россиянина градом ударов кулаками. На отметке 0:21 второго раунда рефери остановил поединок. Удав не воспользовался возможностью ворваться в топ-5 тяжёлого веса, оставшись за пределами первой десятки. С другой стороны, груз ответственности с плеч Олейника снят, теперь он может сполна воспользоваться ролью гейткипера дивизиона, подписываясь на поединки с не самыми опасными монстрами. Что в его возрасте вполне резонно…

В ко-мейн-ивенте также шансом прорваться в рейтинге не смог воспользоваться средневес из Дагестана Омари Ахмедов. Несмотря на семилетнее пребывание в UFC, россиянин ещё никогда не встречался со звёздными бойцами. Сегодня у Росомахи была возможность заявить о себе во всеуслышание… Его соперник, экс-чемпион Крис Вайдман, на закате карьеры, о чём красноречиво свидетельствует статистика выступлений Настоящего Американца: пять из шести последних поединков 36-летний боец проиграл. Но справедливости ради стоит отметить, что все поражения Криса были в боях с действительно топовыми спортсменами. Омари имел все шансы пополнить этот список, но ему банально не хватило опыта…

Поединок продлился все три раунда, подарив зрителям интригу до финального гонга. Первая пятиминутка осталась за хозяином клетки, сумевшим склонить симпатии зрителей двумя удачно проведёнными тейкдаунами и контролем в партере. Во втором раунде махачкалинец смог склонить чашу весов на свою сторону, перебив оппонента в стойке и раз за разом мастерски защищаясь от проходов в ноги. В этом отрезке боя американец действительно выглядел удручающе, фактически бездействуя и еле дыша. Казалось, что в финальном раунде Омари сумеет дожать своего обессиленного противника, но Крис удивил…

В третьей пятиминутке экс-чемпион попросту заблокировал россиянина: нырнув с ударом гонга в ноги Ахмедова, Крис перевёл оппонента на спину, лишив возможности претендовать на успех. Весь решающий раунд Вайдман провёл на уставшем теле дагестанца, имитируя активность, но этого оказалось достаточно для того, чтобы украсть победу! Неожиданная концовка интригующего и, казалось бы, уже выигранного Росомахой боя… Несмотря на отрицательный результат и прерванную беспроигрышную серию из шести поединков, Омари приобрёл сегодня самое ценное — опыт. 15 минут войны в клетке (пускай уже и с "пробитым", но всё же некогда чемпионом) стоят больше, чем победы над более чем средненькими бойцами. При всём к ним уважении…

UFC Fight Night 174

Результаты турнира

Основной кард:

Тяжёлый вес: Деррик Льюис победил Алексея Олейника техническим нокаутом во втором раунде.

Средний вес: Крис Вайдман победил Омари Ахмедова единогласным решением судей (29–27, 29–27, 29–28).

Средний вес: Даррен Стюарт победил Маки Питоло удушающим приёмом (гильотина) в первом раунде.

Легчайший вес (ж): Яна Куницкая победила Юлию Столяренко единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27).

Лёгкий вес: Бенеил Дариюш победил Скотта Холцмана нокаутом в первом раунде.

Предварительный кард:

Полусредний вес: Тим Минс победил Лауреано Старополи единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).

Средний вес: Кевин Холланд победил Хоакина Бакли нокаутом в третьем раунде.

Лёгкий вес: Насрат Хакпараст победил Алекса Муньоса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27).

Средний вес: Эндрю Санчес победил Веллингтона Турмана нокаутом в первом раунде.

Полулёгкий вес: Гэвин Такер победил Джастина Джейнса удушающим приёмом (сзади) в третьем раунде.

Полулёгкий вес: Юссеф Залал победил Питера Барретта единогласным решением судей (30–26, 30–26, 30–27).